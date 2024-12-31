В аэропорту Казани ввели план «Ковер»
31 декабря 202409:10
Утром 31 декабря в аэропорту Казани ввели план «Ковер». Об этом сообщил Telegram-канал Росавиации.
По данным ведомства, это было сделано для обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что в аэропорту отменены все рейсы на вылет и прилет.
В прошлый раз временные ограничения на работу авиагавани столицы Татарстана вводили 28 декабря, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru