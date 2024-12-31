В аэропорту Казани ввели план «Ковер»

По данным ведомства, это было сделано для обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что в аэропорту отменены все рейсы на вылет и прилет.

В прошлый раз временные ограничения на работу авиагавани столицы Татарстана вводили 28 декабря, передает RT.



