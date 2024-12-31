В аэропорту Казани ввели план «Ковер»

Утром 31 декабря в аэропорту Казани ввели план «Ковер». Об этом сообщил Telegram-канал Росавиации.

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По данным ведомства, это было сделано для обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что в аэропорту отменены все рейсы на вылет и прилет.

В прошлый раз временные ограничения на работу авиагавани столицы Татарстана вводили 28 декабря, передает RT.


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Фото: t.me/airportkazan
ТЕГИ:Отмена РейсаТатарстанКазаньАэропорт

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