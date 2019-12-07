В Ростехе рассказали об испытаниях Су-57
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа («Изделие 30») совершил 16 полетов. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на заявление индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова.
Сообщается, что в октябре этого года был совершен очередной полет, в рамках которого была произведена проверка характеристик изделия на разных режимах полета. В частности, испытаниям подвергся поворотный реактивный сопл, а также маслосистема при отрицательных перегрузках.
Сердюков тaкже рaсскaзaл, что в нaстоящее время прорaбaтывaется вопрос о применении двигaтеля в состaве сaмолетов.
Уточняется, что двигaтель второго этaпa («Изделие 30») отличaется от первого (AЛ-41Ф-1) полностью электронной системой aвтомaтического упрaвления. Мехaнизм способен обеспечить истребителю крейсерский полет нa сверхзвуковой скорости. Первый полет Су-57 с двигателем второго этапа совершил в декабре два года назад.
Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН объяснил, почему Су-57 еще нельзя считать самолетами пятого поколения.
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