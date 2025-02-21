Рязанская область получит свыше 2,6 млрд рублей на развитие производства БПЛА

Рязанской области выделят более 2,6 млрд рублей на развитие производства беспилотников в 2026 году. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

Субсидию для области одобрила комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. Как отметил Малков, средства будут направлены на закупку оборудования для научно-производственного центра беспилотных авиасистем «ПРОТОС».

«Центр специализируется на технологиях контроля неба, проектировании и производстве беспилотников, разработке программного обеспечения и многом другом. Одна из задач — формирование комплексных проектов: от запроса и проектирования до производства и вывода на рынок», - уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия в ближайшие годы нарастит создание беспилотных гражданских авиасистем.

