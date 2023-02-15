В России рассказали о перспективах производства вертолетов Ка-226Т в Индии

По его словам, совместная компания Indo-Russian Helicopters Limited направила предложения по налаживанию изготовления многоцелевых вертолетов Ка-226Т и имущества к ним в Индии в авиастроительную корпорацию HAL и Минобороны Индии.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» отметил, что Россия продвигает вертолеты типа Ка-31 в Индии.

Михеев добавил, что задача вертолета — контролировать надводную и воздушную обстановку, а также осуществлять мониторинг акваторий и экономических зон. У данной техники нет аналогов в мире, что вызывает интерес у коллег из Индии.

Ранее экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил, что единственный способ выполнить план по производству самолетов в России — увольнять министров, которые не справляются со своими задачами. Об этом сообщило агентство НСН.

