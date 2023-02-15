В России рассказали о перспективах производства вертолетов Ка-226Т в Индии
Россия по-прежнему планирует производить вертолеты Ка-226Т в Индии. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в интервью агентству ТАСС на международном авиасалоне Aero India 2023 в Бангалоре.
По его словам, совместная компания Indo-Russian Helicopters Limited направила предложения по налаживанию изготовления многоцелевых вертолетов Ка-226Т и имущества к ним в Индии в авиастроительную корпорацию HAL и Минобороны Индии.
Генеральный директор «Рособоронэкспорта» отметил, что Россия продвигает вертолеты типа Ка-31 в Индии.
Михеев добавил, что задача вертолета — контролировать надводную и воздушную обстановку, а также осуществлять мониторинг акваторий и экономических зон. У данной техники нет аналогов в мире, что вызывает интерес у коллег из Индии.
Ранее экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил, что единственный способ выполнить план по производству самолетов в России — увольнять министров, которые не справляются со своими задачами. Об этом сообщило агентство НСН.
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