В России предложили создать новый космический скафандр

Научно-производственное предприятие «Звезда», которое является разработчиком и производителем космических скафандров выступило с идеей разработки нового скафандра для работы в открытом космосе. Как пояснил РИА новости гендиректор - главный конструктор предприятия Сергей Поздняков, уже 2 года российские космонавты на МКС используют скафандры «Орлан-МКС». Также в качестве резервного на станции есть скафандр предыдущего поколения – «Орлан-МК». Они рассчитаны на 15 и 20 выходов в открытый космос соответственно.

Но, как пишет РЕН-ТВ, только работы по подключению к системам МКС нового многофункционального лабораторного модуля «Наука» потребует от космонавтов около 10 выходов в космос. Его запуск планируется на конец будущего года.