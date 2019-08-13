В России предложили создать новый космический скафандр
Научно-производственное предприятие «Звезда», которое является разработчиком и производителем космических скафандров выступило с идеей разработки нового скафандра для работы в открытом космосе. Как пояснил РИА новости гендиректор - главный конструктор предприятия Сергей Поздняков, уже 2 года российские космонавты на МКС используют скафандры «Орлан-МКС». Также в качестве резервного на станции есть скафандр предыдущего поколения – «Орлан-МК». Они рассчитаны на 15 и 20 выходов в открытый космос соответственно.
Но, как пишет РЕН-ТВ, только работы по подключению к системам МКС нового многофункционального лабораторного модуля «Наука» потребует от космонавтов около 10 выходов в космос. Его запуск планируется на конец будущего года.
Инициатива уже направлена в «Роскосмос», уточняет RT.
Ранее НСН писала, что NASA отменило запланированный на 29 марта первый в истории полностью женский выход двух астронавтов в открытый космос из-за того, что к назначенному сроку в американском космическом агентстве не успели подготовить два скафандра подходящего размера.
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