Космонавт рассказал о сложностях в установке душа на МКС
Герой России, летчик-космонавт в эфире НСН рассказал, как можно умываться и принимать душ в состоянии невесомости.
Космонавтам на Международной космической станции (МКС) нужен душ, но по словам заместителя главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Евгении Ярмановой, места для него пока нет. Поэтому гигиену тела приходится соблюдать с помощью салфеток, которые смачиваются теплой водой.
В интервью РИА Новости Ярманова добавила, что в свое время космонавты мылись в функционально-грузовом модуле «Заря». А в результате чего со стен модуля пришлось удалять образовавшуюся из-за влажности плесень.
«Если делать душ, то с использованием современных технологий, которые позволяют минимизировать образование плесени», - добавила ученый.
Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко в интервью НСН рассказал, как он обходился в космосе без душа, и о чем больше всего мечтается, когда так долго находишься в невесомости.
«Душ в космосе – это вещь маловероятная, нужен большой воздухоток, нужна отдельная кабина, большое помещение. Была идея сделать баню на станции «Мир», но в итоге отказались от этой затеи. Чисто технические проблемы. Так что космонавты вынуждены обходиться влажными полотенцами со специальной пропиткой на травах. Я год так принимал гигиенические процедуры, но у некоторых кожа от них зудела. Хотя многим ребятам такие полотенца с травяной пропиткой очень нравились», - поделился своим опытом космонавт.
На вопрос НСН, чего же космонавтам не хватает, Михаил Корниенко ответил однозначно.
«Конечно, не хватало мне в космосе и душа, и бассейна. Но ученые старались предусмотреть все необходимое. Специальные несессеры, шампуни. Все очень гигиенично, никаких запахов, которые можно почувствовать, заходя в дом к плохой хозяйке», - поделился своими соображениями на этот счет Корниенко.
Добавим, ранее фронтмен группы «Браво» Евгений Хавтан на пресс-конференции поля «НАШЕСТВИЯ-2019» ответил на вопрос, что бы он в первую очередь взял с собой в космос.
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