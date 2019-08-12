Космонавт рассказал о сложностях в установке душа на МКС

Космонавтам на Международной космической станции (МКС) нужен душ, но по словам заместителя главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Евгении Ярмановой, места для него пока нет. Поэтому гигиену тела приходится соблюдать с помощью салфеток, которые смачиваются теплой водой.

В интервью РИА Новости Ярманова добавила, что в свое время космонавты мылись в функционально-грузовом модуле «Заря». А в результате чего со стен модуля пришлось удалять образовавшуюся из-за влажности плесень.

«Если делать душ, то с использованием современных технологий, которые позволяют минимизировать образование плесени», - добавила ученый.

Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко в интервью НСН рассказал, как он обходился в космосе без душа, и о чем больше всего мечтается, когда так долго находишься в невесомости.