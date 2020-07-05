В России ответили на появление в США аналога РД-180

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал появление в США аналога российской силовой установке РД-180. По мнению сенатора, новая американская разработка и отказ от отечественных двигателей для российского бюджета не страшна, сообщает «Интерфакс».

«Мы же не могли рассчитывать только на эту статью доходов. Это всего лишь мизерная часть. Для нашего бюджета ничего страшного не будет», — заявил Джабаров.

По его мнению, отсутствие необходимости у США покупать российские двигатели для своих ракет также не повлечет новых антироссийских санкций. Джабаров отметил, что космос – сфера, где «нечего делать» в одиночку.