В России ответили на появление в США аналога РД-180
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал появление в США аналога российской силовой установке РД-180. По мнению сенатора, новая американская разработка и отказ от отечественных двигателей для российского бюджета не страшна, сообщает «Интерфакс».
«Мы же не могли рассчитывать только на эту статью доходов. Это всего лишь мизерная часть. Для нашего бюджета ничего страшного не будет», — заявил Джабаров.
По его мнению, отсутствие необходимости у США покупать российские двигатели для своих ракет также не повлечет новых антироссийских санкций. Джабаров отметил, что космос – сфера, где «нечего делать» в одиночку.
Ранее стало известно, что американская корпорации Blue Origin поставила компании United Launch Alliance первый ракетный двигатель BE-4, который призван заменить российские РД-180. BE-4 еще не вышел в серию, его планируют использовать вместе с носителем для испытаний.
Поставки РД-180 в США Россия осуществляет с 1999 года. НПО «Энергомаш» произвел для Соединенных Штатов 116 ракетных двигателей.
Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН объяснил закупку российских РД Соединенными Штатами экономическим прагматизмом и развеял миф о зависимости США от российских силовых установок.
«Двигатель – сложный элемент, долго разрабатывать. Когда этот контракт заключался, еще в 1990-х годах, в нем оговаривалось, что Россия должна поставить документацию по этому двигателю и развернуть производство этих двигателей для пусков в интересах Пентагона. Россия полную документацию по этому двигателю поставила в Соединенные Штаты, производство развернули. Но американцы его законсервировали, потому что посчитали, что нецелесообразно производить несколько двигателей в год, гораздо дешевле покупать их в России. Так что никаких сложностей у американцев не возникнет, если у кого-то здесь придет в голову отказаться от их поставок. Мы сами себя обманываем», - заключил Ионин.
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