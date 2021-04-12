В России начали разработку нового спутника «Кондор-ФКА»

По его словам, работа ведется в интересах тематических заказчиков (Минсельхоз России, МЧС России, Росреестр, Росгидромет). Эскизный проект спутника был завершен в прошлом году, теперь необходимо разработать техническую документацию.

Эксперт отметил, что в итоге будет создан перспективный космический аппарат с очень высокими характеристиками.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в поздравлении к 60-летию первого в истории полета человека в космос заявил, что Россия находится в преддверии важных изменений в отрасли. По его словам, РФ ожидают переход на новую ракетно-космическую технику и старт лунных исследований — сначала с помощью автоматических станций, а затем пилотируемыми миссиями.

