В России начали разработку нового спутника «Кондор-ФКА»
Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» ведет разработку спутника «Кондор-ФКА-М» по заказу Роскосмоса, сообщил главный конструктор предприятия по направлению космических аппаратов Алексей Рабочий корпоративному изданию «Трибуна».
По его словам, работа ведется в интересах тематических заказчиков (Минсельхоз России, МЧС России, Росреестр, Росгидромет). Эскизный проект спутника был завершен в прошлом году, теперь необходимо разработать техническую документацию.
Эксперт отметил, что в итоге будет создан перспективный космический аппарат с очень высокими характеристиками.
Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в поздравлении к 60-летию первого в истории полета человека в космос заявил, что Россия находится в преддверии важных изменений в отрасли. По его словам, РФ ожидают переход на новую ракетно-космическую технику и старт лунных исследований — сначала с помощью автоматических станций, а затем пилотируемыми миссиями.
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