Рогозин: Космическая отрасль стоит на пороге важных изменений

По его словам, РФ ожидают переход на новую ракетно-космическую технику и старт лунных исследований — сначала с помощью автоматических станций, а затем пилотируемыми миссиями. «Мы верим в то, что отрасль способна решить все те задачи, которые стоят перед нами и поставлены президентом и нашим народом», — подчеркнул глава госкорпорации.

Он отметил, первый полет человека в космос не смогла остановить даже потеря людей и ресурсов во время Великой Отечественной войны.

Российские космонавты поздравили россиян с 60-летием полета на орбиту Юрия Гагарина.

Свое обращение они записали на борту Международной космической станции.

