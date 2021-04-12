Рогозин: Космическая отрасль стоит на пороге важных изменений
Россия находится в преддверии важных изменений в космической отрасли, говорится в выступлении генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина на сайте ведомства.
По его словам, РФ ожидают переход на новую ракетно-космическую технику и старт лунных исследований — сначала с помощью автоматических станций, а затем пилотируемыми миссиями. «Мы верим в то, что отрасль способна решить все те задачи, которые стоят перед нами и поставлены президентом и нашим народом», — подчеркнул глава госкорпорации.
Он отметил, первый полет человека в космос не смогла остановить даже потеря людей и ресурсов во время Великой Отечественной войны.
Российские космонавты поздравили россиян с 60-летием полета на орбиту Юрия Гагарина.
Свое обращение они записали на борту Международной космической станции.
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