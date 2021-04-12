Российские космонавты поздравили соотечественников с годовщиной полета Гагарина

Свое обращение они записали на борту Международной космической станции. Как сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, 60 лет назад 12 апреля «произошло событие, ставшее поворотным в мировой истории». «В этот день его имя узнала вся планета, ведь именно тогда началась новая история - история пилотируемых космических полетов», - сказал космонавт.

«Советские конструкторы сделали страну передовой космической державой, а полет Гагарина стал примером героизма для его последователей, в том числе, нынешнего экипажа МКС», - заявил космонавт Олег Новицкий.

Сборник электронной музыки «Первому Покорителю космоса» вышел 9 апреля. Он приурочен к 60-летию первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гараниным.

Пластинка включает в себя 33 трека ведущих электронных проектов, таких как Swanky Tunes, Cool Front, Vavinchi, Electrosoul System & Liquitek, PPK и многих других.

