Российские космонавты поздравили соотечественников с годовщиной полета Гагарина
Российские космонавты поздравили россиян с 60-летием полета на орбиту Юрия Гагарина, сообщает РИА Новости.
Свое обращение они записали на борту Международной космической станции. Как сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, 60 лет назад 12 апреля «произошло событие, ставшее поворотным в мировой истории». «В этот день его имя узнала вся планета, ведь именно тогда началась новая история - история пилотируемых космических полетов», - сказал космонавт.
«Советские конструкторы сделали страну передовой космической державой, а полет Гагарина стал примером героизма для его последователей, в том числе, нынешнего экипажа МКС», - заявил космонавт Олег Новицкий.
Сборник электронной музыки «Первому Покорителю космоса» вышел 9 апреля. Он приурочен к 60-летию первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гараниным.
Пластинка включает в себя 33 трека ведущих электронных проектов, таких как Swanky Tunes, Cool Front, Vavinchi, Electrosoul System & Liquitek, PPK и многих других.
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