В России может появиться флот дирижаблей
В России предлагают создать флот из 10 дирижаблей. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Центра подготовки космонавтов, они будут применяться для поиска и спасения космонавтов в случаях ЧП при полетах с Восточного. Для базирования дирижаблей предлагается построить два аэродрома - на самом космодроме, а также на Сахалине или Камчатке.
Эксперты отмечают, что строительство первого образца обойдется в 2,8 миллиарда рублей и займет до четырёх лет. Стоимость серийного дирижабля составит 1,7 миллиарда рублей. Сообщается, что технические возможности агрегатов позволят транспортировать вернувшийся после полета спускаемый аппарат перспективного российского пилотируемого корабля «Орел» вместе с экипажем или эвакуировать космонавтов прямо с воды.
Ранее НСН писала, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация повысит зарплату строителям космодрома Восточный. Соответствующее заявление Рогозин сделал в эфире телеканала «Россия 24». По словам главы "Роскосмоса", данная инициатива была поддержана Владимиром Путиным.
В конце декабря прошлого года стало известно, что Главгосэкспертиза совместно с Роскосмосом и Минстроем ведут пересмотр основных расценок.
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