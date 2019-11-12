Рогозин уведомил об отсутствии новых хищений при строительстве «Восточного»

Он также подчеркнул, что критика в адрес хищений при строительстве объекта со стороны президента России Владимира Путина «абсолютно обоснована». Рогозин добавил, что глава государства «информирован в деталях» об этом деле, отмечает «Свободная пресса».

Кроме того, гендиректор госкорпорации рассказал, что новых случаев хищения средств при строительстве зафиксировано не было и добавил, что денежное обеспечение проекта происходит с казначейского аккредитива.

В заключении Рогозин добавил, пишет РИА ФАН, что «Роскосмос» ввел жесткий контроль за строительством космодрома «Восточный».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома «Восточный», многомиллионные кражи не останавливаются. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, комментируя это заявление в эфире НСН, отметил, что выступление президента спровоцирует новую волну посадок по коррупционным делам в России.

