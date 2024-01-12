В России авиаперевозки в 2023 году выросли до 105 млн пассажиров

Российские авиакомпании в 2023 году нарастили перевозки более чем на 10%, до 105 млн пассажиров, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

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По словам министра, это на 2 млн пассажиров больше планируемого показателя. Кроме того, рост год к году составил 10%. В 2022 году перевезено 95,2 млн человек, уточнил Савельев.

Ранее сегодня аэропорт «Шереметьево» изменил информацию в сезонном расписании рейсов авиакомпании «Победа» в Краснодар, указав, что они запланированы на 16 февраля. Ранее датой первого вылета на сайте было обозначено 12 января.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МинтрансАвиаперевозки

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