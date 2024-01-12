В России авиаперевозки в 2023 году выросли до 105 млн пассажиров
12 января 202411:55
Российские авиакомпании в 2023 году нарастили перевозки более чем на 10%, до 105 млн пассажиров, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
По словам министра, это на 2 млн пассажиров больше планируемого показателя. Кроме того, рост год к году составил 10%. В 2022 году перевезено 95,2 млн человек, уточнил Савельев.
Ранее сегодня аэропорт «Шереметьево» изменил информацию в сезонном расписании рейсов авиакомпании «Победа» в Краснодар, указав, что они запланированы на 16 февраля. Ранее датой первого вылета на сайте было обозначено 12 января.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России авиаперевозки в 2023 году выросли до 105 млн пассажиров
- В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4
- СМИ: На Бали и в Таиланде отменили концерты Руслана Белого
- У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,9
- В ДНР дрон ВСУ влетел в реанимобиль при эвакуации раненых
- Рыбные консервы в России хотят маркировать из-за подделок
- «Победа» перенесла рейсы из Москвы в Краснодар
- Следствие запросило арест лидера «Левого фронта» Удальцова
- В Японии будут следить за ситуацией после слов Путина о Курилах
- СМИ: Михаил Ефремов стал владельцем двух московских квартир
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru