«Победа» перенесла рейсы из Москвы в Краснодар

Аэропорт «Шереметьево» изменил информацию в сезонном расписании рейсов авиакомпании «Победа» в Краснодар, указав, что они запланированы на 16 февраля. Ранее датой первого вылета на сайте было обозначено 12 января.

Аэропорт Краснодара на отлично прошел проверку тестовым рейсом

С начала военной операции на Украине в этой воздушной гавани ввели режим ограничения полетов. В середине декабря 2023 года пресс-служба «Победы» сообщила, что перевозчик возобновит полеты в Краснодар в случае открытия аэропорта.

15 декабря аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных Вод. Его совершила авиакомпания «Азимут». После появления новостей об открытии авиагавани, спрос на бронирование отелей и перелеты в Краснодар выросли в 3,5 раза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры