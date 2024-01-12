«Победа» перенесла рейсы из Москвы в Краснодар

С начала военной операции на Украине в этой воздушной гавани ввели режим ограничения полетов. В середине декабря 2023 года пресс-служба «Победы» сообщила, что перевозчик возобновит полеты в Краснодар в случае открытия аэропорта.

15 декабря аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных Вод. Его совершила авиакомпания «Азимут». После появления новостей об открытии авиагавани, спрос на бронирование отелей и перелеты в Краснодар выросли в 3,5 раза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

