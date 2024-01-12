«Победа» перенесла рейсы из Москвы в Краснодар
Аэропорт «Шереметьево» изменил информацию в сезонном расписании рейсов авиакомпании «Победа» в Краснодар, указав, что они запланированы на 16 февраля. Ранее датой первого вылета на сайте было обозначено 12 января.
С начала военной операции на Украине в этой воздушной гавани ввели режим ограничения полетов. В середине декабря 2023 года пресс-служба «Победы» сообщила, что перевозчик возобновит полеты в Краснодар в случае открытия аэропорта.
15 декабря аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных Вод. Его совершила авиакомпания «Азимут». После появления новостей об открытии авиагавани, спрос на бронирование отелей и перелеты в Краснодар выросли в 3,5 раза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru