В «Роскосмосе» удивились волнениям NASA об утечке воздуха в «Звезде»

По его словам, беспокойство NASA по данному вопросу удивляет. «Средства устранения негереметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле "Прогресс", после чего космонавты приступят к окончательному устранению утечки. Беспокойство наших партнеров необоснованно и вызывает удивление», сказал представитель госкорпорации.

Ранее директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс заявил, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и «Роскосмос» работают над устранением утечки воздуха в модуле «Звезда» на Международной космической станции, ситуация сейчас не представляет серьезной угрозы.

