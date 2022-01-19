В «Роскосмосе» удивились волнениям NASA об утечке воздуха в «Звезде»
Утечку воздуха в российском космическом модуле «Звезда» на Международной космической станции скоро устранят, сообщают «Известия» со ссылкой на главу пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрия Струговца.
По его словам, беспокойство NASA по данному вопросу удивляет. «Средства устранения негереметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле "Прогресс", после чего космонавты приступят к окончательному устранению утечки. Беспокойство наших партнеров необоснованно и вызывает удивление», сказал представитель госкорпорации.
Ранее директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс заявил, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и «Роскосмос» работают над устранением утечки воздуха в модуле «Звезда» на Международной космической станции, ситуация сейчас не представляет серьезной угрозы.
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