В «Роскосмосе» удивились волнениям NASA об утечке воздуха в «Звезде»

Утечку воздуха в российском космическом модуле «Звезда» на Международной космической станции скоро устранят, сообщают «Известия» со ссылкой на главу пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрия Струговца.

NASA: Отсек «Звезды» на МКС могут изолировать навсегда из-за утечки воздуха

По его словам, беспокойство NASA по данному вопросу удивляет. «Средства устранения негереметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле "Прогресс", после чего космонавты приступят к окончательному устранению утечки. Беспокойство наших партнеров необоснованно и вызывает удивление», сказал представитель госкорпорации.

Ранее директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс заявил, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и «Роскосмос» работают над устранением утечки воздуха в модуле «Звезда» на Международной космической станции, ситуация сейчас не представляет серьезной угрозы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:НасаМКСКосмосРоскосмос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры