В «Роскосмосе» сообщили о переносе сроков полета корабля «Орел»
Сроки полета нового пилотируемого корабля «Орел» переносятся из-за неготовности инфраструктуры и транспорта. Об этом заявил исполнительный директор по науке госкорпорации «Роскосмос», глава координационного научно-технического совета Александр Блошенко.
Как отметил эксперт, космический корабль существует не отдельно, а в составе космического ракетного комплекса.
«С этим же связано фазирование сроков по испытаниям "Орла"», — цитирует Блошенко РИА Новости.
Исполнительный директор «Роскосмоса» уточнил, что полеты и первые испытания корабля будут проходить на космодроме Восточный, где необходимы подходящий монтажно-испытательный корпус, средства поиска, спасения экипажей и ракета «Ангара», испытания инфраструктуры для которой только стартовали.
«Бесконечным долгостроем это в любом случае не станет», — указал Блошенко.
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