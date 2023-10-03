Роскосмос создает спутники для мониторинга Земли

Роскосмос приступил к созданию группировки малых спутников «Грифон», сообщает ТАСС.

Путин поручил «Роскосмосу» рассмотреть создание аппаратов для низких орбит

Она позволит осуществлять мониторинг всей поверхности Земли. Как заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, речь идет о 136 аппаратах, которые запустят на орбиту. Они с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории России и всего мира. Создаваемая система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации.

Ранее на орбиту были выведены 22 интернет-спутника Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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