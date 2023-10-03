Роскосмос создает спутники для мониторинга Земли
Роскосмос приступил к созданию группировки малых спутников «Грифон», сообщает ТАСС.
Она позволит осуществлять мониторинг всей поверхности Земли. Как заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, речь идет о 136 аппаратах, которые запустят на орбиту. Они с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории России и всего мира. Создаваемая система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации.
Ранее на орбиту были выведены 22 интернет-спутника Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru