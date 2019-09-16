Космонавт: В «Роскосмосе» поумнели

В разные годы аварийный запас советских и российских космонавтов содержал пистолет Макарова и специальный трехствольный пистолет. В 2000 году из-за юридических трудностей по ввозу и вывозу огнестрельного оружия в Казахстан (место нахождения космодрома Байконур) огнестрел были выведен из обращения космонавтов.

«Мы рассчитываем на самые худшие условия и действуем по одному единственному правилу, заведенному, еще Сергеем Павловичем Королевым: «Наименее желаемое – наиболее вероятное, по законам космической подлости». Если вы, например, приземлитесь не в Казахстане, а в джунглях Амазонки. Рассчитываем на то, что можем приземлиться, где угодно, чтобы люди могли защитить себя от медведей и волков», - пояснил космонавт Павел Виноградов.

Сейчас аварийный набор российского космонавта содержит флягу воды объемом 6 литров, запас питания, ракетницы, гидро- и теплозащитный костюм, нож-мачете, фонари, непромокаемые спички и так далее.

Ранее космонавт в эфире НСН рассказал, каким должен быть обновленный скафандр для Луны.

