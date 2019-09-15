Космонавт признался, почему не любит медиков
Герой России, лётчик-космонавт в эфире НСН рассказал об особенностях допуска к полетам на МКС.
Самый опытный российский космонавт Федор Юрчихин остается на Земле, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из центра подготовки космонавтов.
Медкомиссия пришла к выводу, что состояние здоровья Юрчихина, которому исполнилось 60 лет, не позволяет ему продолжать тренировки для подготовки к полетам.
Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко в эфире НСН заявил, что для выхода на орбиту отсутствуют возрастные ограничения. Главное – состояние здоровья космонавта.
«60 лет для космонавтов – это не преграда для полетов. Паша Виноградов (Герой России, космонавт – прим. НСН) 60 лет на борту справлял – и ничего! Ограничений по возрасту ни в одном документе не прописано – что космонавт работает на летной должности до 60 лет. Нету такого. Докажи, что ты здоров – и летай. Докажи, что у тебя кровь хорошая нет хронических заболеваний. Ну, конечно, медицина на космонавтов в этом возрасте смотрит косовато», - добавил собеседник НСН.
Корниенко объяснил, почему космонавты и летчики недолюбливают медиков.
«Когда медицина ищет, она обязательно что-нибудь находит. А когда человек «заточен» на то, чтобы найти, - это как охотничий инстинкт, понимаете? Обязательно найдет.Как найти ограничение – тут вопросов нету! Пять врачей – пять диагнозов разных. Надо людей лечить – а тут слабина у нашей медицины», - считает лётчик-космонавт.
По мнению эксперта, космонавт, который остается на Земле, может применить себя во многих сферах. Михаил Корниенко поделился личной профессиональной историей.
«Я в центре подготовки космонавтов остался. Мне в центре интересно работать. Кто куда идет. Кто остается в центре, кто, как Лена Серова – в Госдуму. Земля - широчайшее поле для деятельности!» - убежден Герой России.
Ранее космонавт Павел Виноградов рассказал в эфире НСН, какими должны быть скафандры для работы на Луне.
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