Космонавт признался, почему не любит медиков

Самый опытный российский космонавт Федор Юрчихин остается на Земле, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из центра подготовки космонавтов.

Медкомиссия пришла к выводу, что состояние здоровья Юрчихина, которому исполнилось 60 лет, не позволяет ему продолжать тренировки для подготовки к полетам.

Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко в эфире НСН заявил, что для выхода на орбиту отсутствуют возрастные ограничения. Главное – состояние здоровья космонавта.

«60 лет для космонавтов – это не преграда для полетов. Паша Виноградов (Герой России, космонавт – прим. НСН) 60 лет на борту справлял – и ничего! Ограничений по возрасту ни в одном документе не прописано – что космонавт работает на летной должности до 60 лет. Нету такого. Докажи, что ты здоров – и летай. Докажи, что у тебя кровь хорошая нет хронических заболеваний. Ну, конечно, медицина на космонавтов в этом возрасте смотрит косовато», - добавил собеседник НСН.

Корниенко объяснил, почему космонавты и летчики недолюбливают медиков.

«Когда медицина ищет, она обязательно что-нибудь находит. А когда человек «заточен» на то, чтобы найти, - это как охотничий инстинкт, понимаете? Обязательно найдет.Как найти ограничение – тут вопросов нету! Пять врачей – пять диагнозов разных. Надо людей лечить – а тут слабина у нашей медицины», - считает лётчик-космонавт.