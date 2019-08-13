Космонавт рассказал, каким должен быть обновленный скафандр для Луны

Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН предположил, какие новинки могут быть внедрены в новой модели скафандра.

«Все выходные скафандры, которые сегодня используются нами, американцами и больше никем, были разработаны для Луны. Новые компьютеры, фильтры, насосы, материалы, оболочка [могут быть разработаны для скафандра]», – заявил он.

Ранее вице-премьер США Майкл Пенс сообщил о возобновлении американской Лунной программы. В Вашингтоне уверены, что астронавты США снова высадятся на поверхности Луны в 2024 году, причем речь будет идти о постоянной базе. Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко в интервью НСН усомнился, что у США имеются технологии для новой высадки.

