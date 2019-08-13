Космонавт рассказал, каким должен быть обновленный скафандр для Луны
Космонавт Павел Виноградов заявил в эфире НСН, что уже существующие модели скафандров для выхода в космос предназначены и для работы на Луне.
Научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» разработать новый скафандр для работы в открытом космосе и на Луне. На проект «Орлан» планируют отвести четыре года. По словам гендиректора «Звезды» Сергея Позднякова, жесткую часть нового скафандра могут сделать короче для большей подвижности, а для работы на Луне будет создана специальная модификация, включающая в себя штаны для передвижения по поверхности спутника Земли.
Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН предположил, какие новинки могут быть внедрены в новой модели скафандра.
«Все выходные скафандры, которые сегодня используются нами, американцами и больше никем, были разработаны для Луны. Новые компьютеры, фильтры, насосы, материалы, оболочка [могут быть разработаны для скафандра]», – заявил он.
Ранее вице-премьер США Майкл Пенс сообщил о возобновлении американской Лунной программы. В Вашингтоне уверены, что астронавты США снова высадятся на поверхности Луны в 2024 году, причем речь будет идти о постоянной базе. Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко в интервью НСН усомнился, что у США имеются технологии для новой высадки.
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