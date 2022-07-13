В «Роскосмосе» отложили работы по полетам на Луну

«Роскосмос» пока откладывает работы по пилотируемым полетам на Луну. Об этом «Интерфаксу» сообщил исполнительный директор госкорпорации по науке Александр Блошенко.

По его словам, сейчас «Роскосмос» все силы направит на расширение орбитальной группировки спутников связи и дистанционного зондирования Земли, это нужно сейчас как для гражданских, так и для военных нужд.