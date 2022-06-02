Рогозин рассказал, как Роскосмос помогает Минобороны

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в четверг, что сейчас весь ресурс российских спутников активно задействован в интересах Минобороны.

По его словам, «Роскосмос» по большому счету стал частью вооруженных сил России.

«До конца текущего года предприятия отрасли сдают несколько новых аппаратов, которые будут очень полезны для наших Вооруженных сил»,— сообщил Рогозин в Санкт-Петербурге на отраслевой конференции, приводит его слова газета «Коммерсант».

Рогозин подчеркнул, что Россия обладает «колоссальными технологиями», которые имеют прямое отношение к войнам нового поколения.

Вместе с тем, по словам гендиректора «Роскосмоса», хоть страна и обладает орбитальной группировкой, включающей аппараты для навигации, связи, наблюдения и ретрансляции, в настоящее время нет радиолокационных аппаратов всепогодного и круглосуточного наблюдения.