NASA планирует продолжить сотрудничество с Россией в программе МКС до 2030 года

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что Соединенные Штаты надеются на то, что Россия продолжит работу по МКС до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

Глава NASA: рабочие отношения на МКС сохраняются

Нельсон также обратил внимание на несоответствие информации в некоторых СМИ с официальными комментариями Роскосмоса о сотрудничестве с NASA, отметив, что Роскосмос не выходит из программы.

Ранее, в конце апреля, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия приняла решение о том, когда завершит деятельность на МКС, но сообщать об этом публично «Роскосмос» не обязана.

Согласно Рогозину, Россия по своим обязательствам за год предупредит о решении своих партнеров. Он также уточнил, что сроки работы РФ на МКС устанавливаются правительством и президентом, на текущий момент Россия остается на станции до 2024 года.

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