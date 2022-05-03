NASA планирует продолжить сотрудничество с Россией в программе МКС до 2030 года

Нельсон также обратил внимание на несоответствие информации в некоторых СМИ с официальными комментариями Роскосмоса о сотрудничестве с NASA, отметив, что Роскосмос не выходит из программы.

Ранее, в конце апреля, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия приняла решение о том, когда завершит деятельность на МКС, но сообщать об этом публично «Роскосмос» не обязана.

Согласно Рогозину, Россия по своим обязательствам за год предупредит о решении своих партнеров. Он также уточнил, что сроки работы РФ на МКС устанавливаются правительством и президентом, на текущий момент Россия остается на станции до 2024 года.

