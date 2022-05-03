NASA планирует продолжить сотрудничество с Россией в программе МКС до 2030 года
Глава NASA Билл Нельсон заявил, что Соединенные Штаты надеются на то, что Россия продолжит работу по МКС до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.
Нельсон также обратил внимание на несоответствие информации в некоторых СМИ с официальными комментариями Роскосмоса о сотрудничестве с NASA, отметив, что Роскосмос не выходит из программы.
Ранее, в конце апреля, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия приняла решение о том, когда завершит деятельность на МКС, но сообщать об этом публично «Роскосмос» не обязана.
Согласно Рогозину, Россия по своим обязательствам за год предупредит о решении своих партнеров. Он также уточнил, что сроки работы РФ на МКС устанавливаются правительством и президентом, на текущий момент Россия остается на станции до 2024 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- NASA планирует продолжить сотрудничество с Россией в программе МКС до 2030 года
- В ООН заявили, что не знают точного числа гражданских на заводе «Азовсталь»
- Болгария и Чехия могут запросить исключение из эмбарго на импорт нефти из РФ
- Макрон призвал Путина продолжить обеспечение эвакуации с «Азовстали»
- Слезть с нефтяной иглы. Новые санкции изменят экономику России
- СМИ: Российские силовики обнаружили в Херсонской области пыточную камеру
- Боевую технику ВСУ будут ремонтировать и модернизировать в Словакии
- Генерал США обвинил Россию и Китай в желании фундаментально изменить мировой порядок
- Президент Хорватии пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
- Иные вводные. С Украиной и РФ Макрон примеряет опыт Саркози в конфликте России и Грузии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru