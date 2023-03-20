Россия продолжит строительство ледоколов для ВМФ

По его словам, третий такой ледокол будет передан ВМФ в 2027 году.

Кроме того, ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» находится на вооружении Северного флота с 2017 года, а головной ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» сейчас проходит испытания. Третий ледокол также будет построен по проекту 21180М.

Подобные суда используются для обеспечения работы Арктической группировки ВМФ России. Они патрулируют Арктическую зону и прокладывают путь для других кораблей.

Ранее сообщалось, что Россия, усиливая военное присутствие в Арктике, будет иметь средства сдерживания Соединенных Штатов, а в случае противостояния сможет нанести Вашингтону серьезный ущерб.

