В пяти аэропортах РФ ввели временные ограничения
3 февраля 202506:33
В аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, это необходимо с целью обеспечения безопасности полетов воздушных лайнеров.
Ночью 3 февраля ВСУ атаковали Волгоград беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru