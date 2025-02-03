В пяти аэропортах РФ ввели временные ограничения

В аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

По его словам, это необходимо с целью обеспечения безопасности полетов воздушных лайнеров.

Ночью 3 февраля ВСУ атаковали Волгоград беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/airportkazan
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