В пяти аэропортах РФ ввели временные ограничения

В Астраханской области произошел пожар при атаке дронов на объекты ТЭК Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева Премьер Великобритании пообещал призвать ЕС к ужесточению санкций против России Депутаты предложили обязать маркетплейсы показывать в своих каталогах первыми 15 товаров отечественного производства 2025 год может войти в пятерку или тройку самых жарких на планете