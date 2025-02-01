В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
1 февраля 202507:45
Временные ограничения на работу аэропорта введены в Ульяновске. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропорту Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — написал пресс-секретарь ведомства в Telegram.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
На минувшей неделе в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Самары, Саратова вводились ограничения на фоне атаки беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru