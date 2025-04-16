В авиаотрасли заявили, что Россия недополучила 120 самолетов Boeing

«У главного российского авиаперевозчика — группы “Аэрофлот” — был контракт на поставку лайнеров Boeing. Он был сорван и не исполнен в полном объеме ввиду начала спецоперации России на Украине. В общей сложности “Аэрофлот” заказывал около 80 бортов. S7 также собиралась получить комбинированные Boeing 737, но их количество абсолютно незначительное. Есть также единичные покупатели подержанных самолетов. Группа “Аэрофлот” прежде всего закупала новые версии широкофюзеляжных Boeing 777 (это те самолеты, которые невозможно заменить российскими аналогами, потому что их просто не существует), они необходимы для дальних перелетов, их дефицит чувствуется весьма остро ввиду отсутствия новых поставок и устаревания флота. Из сорванных поставок было около 120 самолетов разных модификаций. Общую стоимость данных бортов оценить крайне сложно относительно замороженных активов, но совокупный объем только доли “Аэрофлота” по контрактам в Boeing составляет около $30 млрд», — сказал Герасимов.

Собеседник НСН добавил, что Россия может выкупить у Boeing так называемые «отказные» самолеты, и это будет взаимовыгодной сделкой.

«Сейчас идет речь о возможном снятии санкций на конкретные транзакции, но снятие санкций не гарантирует, что одна компания поставит эти самолеты, а другая их примет. С учетом того, что у Boeing скопилось много “отказных” самолетов, которые иностранные перевозчики отказываются забирать, думаю, что мы претендуем именно на эти самолеты, и это будет взаимовыгодно», — подытожил он.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил, что Авиаперевозчики откажутся от Boeing в случае его возврата в Россию, все будут закупать отечественные самолеты Superjet и МС-21. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

