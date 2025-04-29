«Ошибки при запуске «Луны-25» проанализированы, там грубые ошибки были. Надеюсь, это все будет учтено. К счастью, с каждой аварией надежность повышается. Как говорится, один неудачный запуск приносит больше пользы, чем десять удачных. Шансы на успех теперь выше, эти станции не должны садиться, они только на орбиту выходят. А посадка – это самый тяжелый момент. Сроки называются сейчас такие: 2027 и 2028 год, но пока это не самые точные данные», - отметил он.

А сотрудничество с Китаем Моисеев назвал пока лишь «политическим», на деле это ничего не меняет в сфере лунной программы.

«Что касается Китая, он получил от нас много технологий, а сам свои технологии не передает, как и инвестиции. Нам это выгодно политически. Станции еще нет, это очень смутный проект. Надо понимать, что собраны просто все задачи, которые ставились раньше – наши и китайские. И все это названо Международной станцией. Никаких инвестиций не предусматривается, только типичная постановка наших приборов на китайские станции. Но это обычная практика в рамках научных исследований», - объяснил собеседник НСН.

Неудачный запуск «Луны-25» обошелся стране в 12 миллиардов рублей, повторный будет стоить дешевле, но не принесет никаких научных результатов, заявил ранее глава Института космической политики Иван Моисеев «Радиоточке НСН».

В августе 2023 года «Луна-25» стала первой почти за полвека экспедицией к спутнику Земли для России, однако аппарат столкнулся с поверхностью Луны.

