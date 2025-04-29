Китай отказался делиться с Россией технологиями в рамках лунной миссии
Глава Института космической политики Иван Моисеев заявил НСН, что Россия может запустить орбитальные аппараты к Луне в 2027-2028 годах.
Китай не передает России технологии и не инвестирует в лунную программу, заявил НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Россия планирует запустить орбитальные аппараты «Луна-26» и «Луна-29», а также посадочные аппараты в различные области на поверхности Луны: «Луна-27» №1 и №2, «Луна-28», «Луна-30», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Кроме того, Россия вместе с Китаем будет создавать Международную лунную станцию, к проекту присоединились 13 иностранных партнеров. В рамках проект планируется разместить электростанцию на поверхности Луны. Моисеев обрисовал перспективы лунной программы в ближайшее время.
«Ошибки при запуске «Луны-25» проанализированы, там грубые ошибки были. Надеюсь, это все будет учтено. К счастью, с каждой аварией надежность повышается. Как говорится, один неудачный запуск приносит больше пользы, чем десять удачных. Шансы на успех теперь выше, эти станции не должны садиться, они только на орбиту выходят. А посадка – это самый тяжелый момент. Сроки называются сейчас такие: 2027 и 2028 год, но пока это не самые точные данные», - отметил он.
А сотрудничество с Китаем Моисеев назвал пока лишь «политическим», на деле это ничего не меняет в сфере лунной программы.
«Что касается Китая, он получил от нас много технологий, а сам свои технологии не передает, как и инвестиции. Нам это выгодно политически. Станции еще нет, это очень смутный проект. Надо понимать, что собраны просто все задачи, которые ставились раньше – наши и китайские. И все это названо Международной станцией. Никаких инвестиций не предусматривается, только типичная постановка наших приборов на китайские станции. Но это обычная практика в рамках научных исследований», - объяснил собеседник НСН.
Неудачный запуск «Луны-25» обошелся стране в 12 миллиардов рублей, повторный будет стоить дешевле, но не принесет никаких научных результатов, заявил ранее глава Института космической политики Иван Моисеев «Радиоточке НСН».
В августе 2023 года «Луна-25» стала первой почти за полвека экспедицией к спутнику Земли для России, однако аппарат столкнулся с поверхностью Луны.
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