СМИ: Замдиректора «Роскосмоса» Фролова обвинили в получении взяток
Заместителя генерального директора корпорации «Роскосмос» по реализации государственной программы вооружения Олега Фролова обвинили во взяточничестве, сообщает «Коммерсантъ».
Обвинение было предъявлено в рамках уголовного дела о хищении более 435 млн рублей при создании барокомплекса для испытаний различных изделий в космической, авиационной и атомной отраслей. Такое же обвинение предъявлено директору подмосковного ООО «Кобитек» Михаилу Филиппову и ИП Дмитрию Филиппову.
Фигуранты получали взятки от представителей различных компаний. Свою вину они отрицают.
Ранее экс-мэра Сочи заподозрили в получении взятки на 43 млн рублей через жену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru