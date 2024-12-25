СМИ: Замдиректора «Роскосмоса» Фролова обвинили в получении взяток

Заместителя генерального директора корпорации «Роскосмос» по реализации государственной программы вооружения Олега Фролова обвинили во взяточничестве, сообщает «Коммерсантъ».

Экс-главу района Санкт-Петербурга обвинили в получении взятки

Обвинение было предъявлено в рамках уголовного дела о хищении более 435 млн рублей при создании барокомплекса для испытаний различных изделий в космической, авиационной и атомной отраслей. Такое же обвинение предъявлено директору подмосковного ООО «Кобитек» Михаилу Филиппову и ИП Дмитрию Филиппову.

Фигуранты получали взятки от представителей различных компаний. Свою вину они отрицают.

Ранее экс-мэра Сочи заподозрили в получении взятки на 43 млн рублей через жену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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