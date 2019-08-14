В НАТО прокомментировали сближение с самолетом Шойгу

Как поясняют Известия, над нейтральными водами Балтийского моря НАТО отследила российский самолет в сопровождении истребителей. Когда борт пролетал вблизи воздушного пространства союзников, это привело к необходимости идентифицировать его, пишет РЕН ТВ. Как раз для этих целей в воздух и были подняты самолеты балтийской миссии воздушного патрулирования.

Как уточняет Газета.ру, Альянс не обладал данными о том, кто находится на борту. Отмечается, что истребители альянса вернулись на базу сразу после того, как российский самолет был идентифицирован.

Ранее в сети появилось видео с попыткой истребителя НАТО F-18 приблизиться к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Как сообщает Москва 24, самолет направлялся из Калининграда в Москву в сопровождении двух истребителей Су-27.



