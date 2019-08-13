Самолёт Шойгу пресёк попытку истребителя НАТО приблизиться

Истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает RT. Однако российский самолёт Су-27 оттеснил судно.

Отмечается, что отечественный борт Шойгу следовал из Калининграда в Москву, его сопровождал эскорт в виде двух истребителей Су-27.

Напомним, в июне российский истребитель Су-27 осуществил перехват двух иностранных самолётов-разведчиков у границы над водами Балтийского моря. Одним из самолётов оказался американский RC-135, а другим — шведский «Гольфстрим». В Минобороны отметили, что перехват выполнялся, согласно международным правилам использования воздушного пространства.

