Самолёт Шойгу пресёк попытку истребителя НАТО приблизиться
Истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает RT. Однако российский самолёт Су-27 оттеснил судно.
Отмечается, что отечественный борт Шойгу следовал из Калининграда в Москву, его сопровождал эскорт в виде двух истребителей Су-27.
Напомним, в июне российский истребитель Су-27 осуществил перехват двух иностранных самолётов-разведчиков у границы над водами Балтийского моря. Одним из самолётов оказался американский RC-135, а другим — шведский «Гольфстрим». В Минобороны отметили, что перехват выполнялся, согласно международным правилам использования воздушного пространства.
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