В НАСА заявили о потенциально опасном астероиде

Москва одобрила фармпрепдриятиям льготные кредиты почти на 5 млрд рублей Трубу прорвало в ЖК «Лефортово Парк» на юго-востоке столицы В Москве установят и обновят светофоры по 270 адресам в этом году Более 180 видов услуг предоставляется в ветеринарных клиниках Москвы Снег, метель и сильный ветер ожидаются в столице предстоящей ночью