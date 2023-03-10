В НАСА заявили о потенциально опасном астероиде
Управление по координации планетарной обороны Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в своих соцсетях объявило, что ведёт наблюдение за новым астероидом под названием 2023 DW.
В ведомстве напомнили, что 2023 DW, открытый 26 февраля 2023 года, занимает первое место в списке космических объектов, потенциально опасных для планеты.
«Есть очень небольшой риск столкновения 2023 DW с Землёй в 2046 году», — указали в NASA.
Ранее академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук в интервью НСН заявил, что защитить Землю от удара небольшого астероида сегодня невозможно даже с помощью ядерного оружия.
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