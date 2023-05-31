В NASA рассказали, когда человек достигнет Марса

По его словам, чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, чтобы добраться до Марса, потребуется семь-восемь лет.

Он указал, что в таком случае на планете необходимо остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев.

Ранее советский космонавт рассказал, когда состоится полет человека на Марс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

