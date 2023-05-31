В NASA рассказали, когда человек достигнет Марса
31 мая 202305:46
В 2040 году человек мог бы достичь Марса, сообщил El Mundo глава NASA Билл Нельсон.
По его словам, чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, чтобы добраться до Марса, потребуется семь-восемь лет.
Он указал, что в таком случае на планете необходимо остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев.
Ранее советский космонавт рассказал, когда состоится полет человека на Марс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru