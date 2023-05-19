Китайские ученые доказали наличие в прошлом океана на Марсе

Ученые проанализировали полученную от мультиспектральной камеры китайского марсохода «Чжужун» и обнаружили доказательства присутствия морских осадочных пород на поверхности планеты.

Также во время исследований были найдены признаки большого количества жидкости на Марсе в прошлом.

Согласно более ранним исследованиям с Земли, за 3,7 миллиарда лет Марс потерял воды, которой можно было бы покрыть Марс океаном на 140 метров. Ученые допускают, что жидкость находится на небольшой глубине в недрах красной планеты.

