Китайские ученые доказали наличие в прошлом океана на Марсе
Исследователи из Китайского университета геологических наук нашли доказательства, что в прошлом на Марсе был древний океан. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Ученые проанализировали полученную от мультиспектральной камеры китайского марсохода «Чжужун» и обнаружили доказательства присутствия морских осадочных пород на поверхности планеты.
Также во время исследований были найдены признаки большого количества жидкости на Марсе в прошлом.
Согласно более ранним исследованиям с Земли, за 3,7 миллиарда лет Марс потерял воды, которой можно было бы покрыть Марс океаном на 140 метров. Ученые допускают, что жидкость находится на небольшой глубине в недрах красной планеты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru