В NASA определили вероятность падения на землю 90-метрового астероида
30 января 202502:40
Американское космическое агентство NASA сообщило, что открытый в декабре 2024 года астероид YR4 – в настоящее время единственный, вероятность столкновения которого с Землей составляет более 1%.
Это может произойти 22 декабря 2032 года. Диаметр небесного тела может достигать 90 метров.
Ранее в РАН назвали упавший в Якутии астероид уникальным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru