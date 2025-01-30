В NASA определили вероятность падения на землю 90-метрового астероида

Американское космическое агентство NASA сообщило, что открытый в декабре 2024 года астероид YR4 – в настоящее время единственный, вероятность столкновения которого с Землей составляет более 1%.

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Это может произойти 22 декабря 2032 года. Диаметр небесного тела может достигать 90 метров.

Ранее в РАН назвали упавший в Якутии астероид уникальным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com/
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