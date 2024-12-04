В РАН назвали упавший в Якутии астероид уникальным

Падение астероида в Якутии можно назвать уникальным, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление профессора и члена комитета по метеоритам РАН Виктора Гроховского.

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По его словам, телескопы наблюдают маленькую часть неба и то, что данный астероид поймали, является большой удачей. «Траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее», — заявил ученый.

Гроховский отметил, что этот небольшой астероид не представлял опасности.

Ранее ГУ МЧС по Якутии сообщило, что астероид C0WEPC5 пролетел над атмосферой на территории Якутии, не вызвав повреждений и жертв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Allan Madelar / AP
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