Путин заявил, что его расстроил инцидент с «Луной-25»

Путин заявил, что его расстроил инцидент со станций.

«Это обидно, но это опыт», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия не будет закрывать лунную программу и продолжит изучение спутника Земли, отмечает RT.

Пресс-служба «Роскосмоса» ранее сообщила, что наиболее вероятной причиной аварии станции «Луна-25» стала ошибка блока измерения угловых скоростей, который передавал комплексу управления «нулевые сигналы».

Ракета «Союз» со станций «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. 20 августа «Роскосмос» сообщил, что станция разбилась о поверхность спутника Земли, напоминает «Радиоточка НСН».

