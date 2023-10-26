Путин заявил, что его расстроил инцидент с «Луной-25»
Президент России Владимир в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами ракетно-космической отрасли прокомментировал крушение станции «Луна-25».
Путин заявил, что его расстроил инцидент со станций.
«Это обидно, но это опыт», - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что Россия не будет закрывать лунную программу и продолжит изучение спутника Земли, отмечает RT.
Пресс-служба «Роскосмоса» ранее сообщила, что наиболее вероятной причиной аварии станции «Луна-25» стала ошибка блока измерения угловых скоростей, который передавал комплексу управления «нулевые сигналы».
Ракета «Союз» со станций «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. 20 августа «Роскосмос» сообщил, что станция разбилась о поверхность спутника Земли, напоминает «Радиоточка НСН».
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