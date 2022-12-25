В Китае планируют к 2030 году высадиться на Луну
К 2030 году китайские астронавты высадятся на Луну, сообщает SpaceNews со ссылкой на председателя китайской China Aerospace Science and Technology Corporation У Яньшэня.
По его словам, в следующем десятилетии под руководством КНР будет создана международная лунная исследовательская станция. В грядущие 10-15 лет Пекин хочет доставить на Землю грунт с марсианской поверхности. Кроме того, Китай собирается отправить автоматические станции к Юпитеру и Урану, а также запустить космическую обсерваторию, которая будет заниматься изучением экзопланет.
Ранее Китай осуществил успешный запуск экспериментального спутника Shiyan 20C. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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