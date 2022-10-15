Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Яогань-36»

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Яогань-36». Об этом сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

В Японии ракету-носитель со спутниками уничтожили вскоре после запуска

Отмечается, что в 3:12 по местному времени Пекин запустил с космодрома Сичан в провинции Сычуань ракету-носитель «Чанчжэн-2D». Через некоторое время спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Спутники «Яогань» предназначены для научных экспериментов, исследования земельных ресурсов. Кроме того, такие космические аппараты используются для оценки урожайности сельскохозяйственной продукции, предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпутникРакета-носительКитай
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