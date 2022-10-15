Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Яогань-36»

Отмечается, что в 3:12 по местному времени Пекин запустил с космодрома Сичан в провинции Сычуань ракету-носитель «Чанчжэн-2D». Через некоторое время спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Спутники «Яогань» предназначены для научных экспериментов, исследования земельных ресурсов. Кроме того, такие космические аппараты используются для оценки урожайности сельскохозяйственной продукции, предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

