Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Яогань-36»
Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Яогань-36». Об этом сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
Отмечается, что в 3:12 по местному времени Пекин запустил с космодрома Сичан в провинции Сычуань ракету-носитель «Чанчжэн-2D». Через некоторое время спутник успешно вышел на заданную орбиту.
Спутники «Яогань» предназначены для научных экспериментов, исследования земельных ресурсов. Кроме того, такие космические аппараты используются для оценки урожайности сельскохозяйственной продукции, предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+14 736 / сут.
Умерли
389 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+27 520 / сут.
- Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Яогань-36»
- Саудовская Аравия выделит $400 млн на гумпомощь украинцам
- Юрист предупредил о новом способе мошенничества под предлогом смены тарифа
- Пленный украинский военный рассказал о мародерстве ВСУ в Мариуполе
- «Что у одних на уме, у других - на языке»: Пушков оценил угрозы Борреля
- Источник рассказал о применении на Украине комплексов артразведки «Пенициллин»
- СМИ: Экономическая война с Россией грозит США потерей влияния
- В Германии полиция провела обыск у поддерживающей спецоперацию россиянки
- Белый дом: США изучают варианты помощи по обеспечению ВСУ спутниковой связью
- Власти Швеции сообщили о работе с Данией и Германией по расследованию диверсий на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru