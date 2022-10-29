Китай вывел на орбиту исследовательский спутник Shiyan 20C
Китай осуществил успешный запуск экспериментального спутника Shiyan 20C. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Пуск состоялся в субботу в 09:01 (04:01 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Спутник запустили при помощи ракеты-носителя Long March 2D (CZ-2D). Аппарат вышел на заданную орбиту, запуск был признан успешным.
Спутник Shiyan 20C будет использоваться в основном для проверки на орбите новых технологий.
На минувшей неделе Воздушно-космические силы РФ запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1в» с двумя спутниками, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- МИД: Россия заинтересована в стабильном, процветающем Китае
- В Армении объявили о начале работы миссии ЕС на границе с Азербайджаном
- Экономист Рубини: Третья мировая война уже фактически началась
- Власти Запорожья заявили о ликвидации бойцов ВСУ-выходцев из Чечни
- Китай вывел на орбиту исследовательский спутник Shiyan 20C
- В Севастополе временно перекрыли рейд после атаки беспилотников
- Представитель ЛНР рассказал об отбитой попытке наступления ВСУ у Кременной
- СМИ: Премьер Японии посетит саммит G20 в Индонезии, Камбоджу и Таиланд
- Аналитики рассказали о необычных вакансиях в России
- Освобожденный боец из ЛНР рассказал о разнице в состоянии пленных Украины и Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru