Китай вывел на орбиту исследовательский спутник Shiyan 20C

Китай осуществил успешный запуск экспериментального спутника Shiyan 20C. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Яогань-36»

Пуск состоялся в субботу в 09:01 (04:01 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Спутник запустили при помощи ракеты-носителя Long March 2D (CZ-2D). Аппарат вышел на заданную орбиту, запуск был признан успешным.

Спутник Shiyan 20C будет использоваться в основном для проверки на орбите новых технологий.

На минувшей неделе Воздушно-космические силы РФ запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1в» с двумя спутниками, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпутникиКитай
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