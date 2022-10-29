Китай вывел на орбиту исследовательский спутник Shiyan 20C

Пуск состоялся в субботу в 09:01 (04:01 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Спутник запустили при помощи ракеты-носителя Long March 2D (CZ-2D). Аппарат вышел на заданную орбиту, запуск был признан успешным.

Спутник Shiyan 20C будет использоваться в основном для проверки на орбите новых технологий.

На минувшей неделе Воздушно-космические силы РФ запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1в» с двумя спутниками, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

