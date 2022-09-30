В Калининграде ввели режим «открытого неба»

В аэропорту Калининграда «Храброво» с 1 октября вводится режим «открытое небо», сообщает Росавиация.

«Режим "открытое небо" установлен сроком на два года», - отмечают в ведомстве.

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При этом в Росавиации разъясняют, что этот режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в Калининград и из него, «используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в рамках частичной мобилизации не собираются призывать гражданских пилотов. По его словам, сейчас речь идет только об усилении сухопутных войск.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:РосавиацияАэропортКалининград
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