В Калининграде ввели режим «открытого неба»

При этом в Росавиации разъясняют, что этот режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в Калининград и из него, «используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в рамках частичной мобилизации не собираются призывать гражданских пилотов. По его словам, сейчас речь идет только об усилении сухопутных войск.

