В Индии отложили запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы

Первый пуск ракеты в рамках орбитальной пилотируемой миссии Индии отложили из-за неполадок. Об этом заявил глава индийского космического агентства Сридхара Сомнатх.

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Ранее планировалось, что ракету запустят в 08:00 (05:30 мск), однако в последний момент пуск перенесли на 08:30 (06:00 по Москве), чуть позже его отложили еще на 15 минут из-за погодных условий.

«Запуск двигателя не произошел в штатном режиме, нам нужно выяснить, что пошло не так… Бортовой компьютер, выполняющий автоматический запуск, приостановил его из-за неполадок», — цитирует Сомнатха РИА Новости.

По словам главы космического агентства, специалисты определят характер неполадок и вскоре запланируют запуск ракеты.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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