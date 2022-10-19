В Европе нашли замену российскому «Союзу»
Европейское космическое агентство назвало самую вероятную замену российской ракеты «Союз», которая должна была запустить космический телескоп Euclid с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщило американское издание SpaceNews.
По данным НАСА, вероятнее всего российский носитель заменят американской ракетой Falcon 9. Отмечается, что запуск космического телескопа Euclid может состояться в середине — конце следующего года.
Ранее стало известно, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» на нафтиле с космодрома Восточный состоится 23 октября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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