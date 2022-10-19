В Европе нашли замену российскому «Союзу»

По данным НАСА, вероятнее всего российский носитель заменят американской ракетой Falcon 9. Отмечается, что запуск космического телескопа Euclid может состояться в середине — конце следующего года.

Ранее стало известно, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» на нафтиле с космодрома Восточный состоится 23 октября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

