В Европе нашли замену российскому «Союзу»

Европейское космическое агентство назвало самую вероятную замену российской ракеты «Союз», которая должна была запустить космический телескоп Euclid с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщило американское издание SpaceNews.

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По данным НАСА, вероятнее всего российский носитель заменят американской ракетой Falcon 9. Отмечается, что запуск космического телескопа Euclid может состояться в середине — конце следующего года.

Ранее стало известно, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» на нафтиле с космодрома Восточный состоится 23 октября. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:НасаРакетаСоюз
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