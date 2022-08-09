С Байконура запустили ракету «Союз» с иранским спутником
9 августа 202210:08
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» во вторник утром стартовала с космодрома Байконур. Запуск транслировался на YouTube-канале Роскосмоса.
Разгонный блок «Союза» должен запустить на орбиту иранский спутник «Хайям» и 16 малых космических аппаратов, пишет RT.
Спустя несколько минут после старта ракеты блок с космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты, отмечает телеканал «360». Далее «Фрегат» доставит спутники на целевые орбиты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru