В Думу внесли законопроект о наделении «Аэрофлота» статусом национального перевозчика

Депутат от партии «Единая Россия Максим Сураев внес в Госдуму законопроект о введении понятия национального перевозчика в закон «О государственном регулировании развития авиации». Таким статусом предлагается наделить компанию «Аэрофлот». Соответствующий проект был размещен в электронной базе Госдумы.

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Отмечается, что организация, назначенная национальным перевозчиком, будет предоставлять услуги по вывозу и перевозке пассажиров в условиях банкротства других авиаперевозчиков, а также в случае чрезвычайных ситуаций, при введении режима повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что рейсы «Аэрофлота» во Франкфурт и Мюнхен из Москвы, запланированные на среду, были отменены. При этом один самолет в Берлин вылетел, но на 13 минут раньше, чем планировалось, сообщается на сайте российской авиакомпании.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АвиасообщениеАэрофлот
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