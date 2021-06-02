В Думу внесли законопроект о наделении «Аэрофлота» статусом национального перевозчика

Отмечается, что организация, назначенная национальным перевозчиком, будет предоставлять услуги по вывозу и перевозке пассажиров в условиях банкротства других авиаперевозчиков, а также в случае чрезвычайных ситуаций, при введении режима повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что рейсы «Аэрофлота» во Франкфурт и Мюнхен из Москвы, запланированные на среду, были отменены. При этом один самолет в Берлин вылетел, но на 13 минут раньше, чем планировалось, сообщается на сайте российской авиакомпании.

