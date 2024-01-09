В Astrorobotic исключили мягкую посадку модуля Peregrine на Луну

Произошедшая на лунном модуле Peregrine утечка топлива не оставляет ему возможности осуществить мягкую посадку на Луну. Об этом говорится в сообщении на странице компании-разработчика Astrorobotic в соцсети X.

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В компании заявили, что у модуля достаточно топлива, чтобы использовать его в качестве космического корабля. Отмечается, что сотрудники работают над продлением срока эксплуатации аппарата.

Ракета-носитель Vulcan с модулем Peregrine стартовала с американского мыса Канаверал 8 января. Аппарат должен был доставить на спутник Земли коммерческие грузы.

Ранее сообщалось, что Россия будет участвовать в китайской лунной миссии «Чанъэ-7», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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