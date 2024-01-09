В Astrorobotic исключили мягкую посадку модуля Peregrine на Луну
Произошедшая на лунном модуле Peregrine утечка топлива не оставляет ему возможности осуществить мягкую посадку на Луну. Об этом говорится в сообщении на странице компании-разработчика Astrorobotic в соцсети X.
В компании заявили, что у модуля достаточно топлива, чтобы использовать его в качестве космического корабля. Отмечается, что сотрудники работают над продлением срока эксплуатации аппарата.
Ракета-носитель Vulcan с модулем Peregrine стартовала с американского мыса Канаверал 8 января. Аппарат должен был доставить на спутник Земли коммерческие грузы.
Ранее сообщалось, что Россия будет участвовать в китайской лунной миссии «Чанъэ-7», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru