Маск: Человечество должно заселять другие планеты

Американский бизнесмен Илон Маск заявил в социальной сети X, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты.

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По его словам, люди должно иметь базу на Луне, города на Марсе. Миллиардер отметил, что «от первого полета до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а с момента последней высадки на Луну прошло полвека».

Ранее Маск заявил, что уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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