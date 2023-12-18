Маск: Человечество должно заселять другие планеты
18 декабря 202302:02
Американский бизнесмен Илон Маск заявил в социальной сети X, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты.
По его словам, люди должно иметь базу на Луне, города на Марсе. Миллиардер отметил, что «от первого полета до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а с момента последней высадки на Луну прошло полвека».
Ранее Маск заявил, что уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru