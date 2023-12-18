Маск: Человечество должно заселять другие планеты

По его словам, люди должно иметь базу на Луне, города на Марсе. Миллиардер отметил, что «от первого полета до высадки на Луну прошло всего 66 лет, а с момента последней высадки на Луну прошло полвека».

Ранее Маск заявил, что уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

