Робот «Федор» больше не полетит в космос

«Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос. Как пишет РИА Новости, с таким заявление выступил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Специалист отметил, что на смену ему придет робот для выхода в открытый космос, проектирование которого уже началось.

Российский андроид может стать первый подобным роботом, который выйдет в открытый космос, став своеобразным Алексеем Леоновым. Если программа будет выполнена без задержек, «мы будем первые», отметил Дудоров.

Напомним, корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. «Федор» покинул станцию 6 сентября и приземлился в Казахстане. Во время полета робот выполнил ряд заданий под управлением космонавта, напоминает RT.

Между тем, разработчик побывавшего на МКС робота «Федора» Евгений Дудоров рассказал о дальнейшей судьбе андроида. Ясность в будущем робота наступит после проведения тестовых испытаний. Отмечается, что варианты применения робота могут быть разными: «Федор» может стать экспонатом в музее или образцом для отработки технологий, пишет Газета.ру.