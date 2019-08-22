Клименко: Робот Федор - российская «ответка» Илону Маску
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Минтруд обязали представить свою позицию по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.
Герман Клименко: «Каждый их нас помнит, что каждый раз в начале года, числа 9 января, в СМИ начинается дискуссия о том, что что-то с этими праздниками надо делать. И мы тоже говорим, что что-то надо делать, потому, что уже надоело отдыхать, пора работать. И вот на этом фоне Минтруд пытается оценить: а что будет, если рабочую неделю сократить на один день. Плохо будет. Производительность труда упадет, и так далее, и тому подобное. Мне кажется, что Минтруд должен заниматься другими делами. Введением электронных трудовых, то есть, есть масса вопросов, требующих участия Минтруда. Последнее, где это необходимо – решение вопроса о четырехдневной рабочей неделе», - подчеркнул Герман Клименко, общаясь с НСН.
Робот Федор отправился в космос
Российский корабль «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом-космонавтом Федором выведен на околоземную орбиту. Перед запуском Федор повторил известную фразу первого космонавта Юрия Гагарина. «Готов. Поехали. Поехали», - сказал робот в момент отрыва ракеты-носителя от стартового стола.
Герман Клименко: «Роскосмос выслал «ответку» Илону Маску. Вы же помните, как Маск совершенно недавно запустил в космос автомобиль? Честно говоря, по осмысленности «ответок» и «приветок» Маск и Роскосмос стоят друг друга», - заявил он НСН.
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей. По сравнению с 2014 годом он вырос в три раза. Таких объемов в истории России еще не фиксировали. Причиной задолженности стал низкий уровень финансовой грамотности населения.
Герман Клименко: «Есть две версии трактовки этих данных. Первая, пессимистичная: причиной задолженности стал низкий уровень финансовой грамотности населения. Вторая: восстановление экономики идет, люди берут ипотеку, банки их кредитуют. Если сопоставить эту новость с новостью, которая была на прошлой неделе, где ЦБ заявил, что прибыль банков выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, скорее всего, придется склониться ко второй трактовке, к оптимистичной. Банки кредитуют, доходы у них растут, иначе, конечно, были бы проблемы», - заключил он в эфире НСН.
Chrome и Mozilla встали на защиту граждан Казахстана от слежки со стороны властей
Разработчики Google Chrome и Mozilla Firefox обещают полностью лишить власти Казахстана возможности слежки за гражданами через браузеры. Они заблокировали сертификат, позволяющий силовикам расшифровывать и читать всё, что пишут пользователи, и надеются внедрить защиту от подобных программ.
Герман Клименко: «Конечно, разные государства по-разному контролируют своих граждан. Кто-то это делает лайтово, кто-то жестко. У нас есть примеры КНДР, у нас есть примеры Южной Кореи, Китая, Америки. Мне кажется, самое плохое дело – когда крупные корпорации откровенно вмешиваются в работу других государств. В данном случае, мы не знаем, насколько власти Казахстана хотят лишить граждан свободы слова, но мы точно знаем, что Google Chrome и Mozilla Firefox вмешиваются в дела другого государства. Мне кажется, это не очень хороший симптом во взаимоотношениях на международном уровне», - отметил Герман Клименко, общаясь с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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