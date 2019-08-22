Клименко: Робот Федор - российская «ответка» Илону Маску

Герман Клименко: «Каждый их нас помнит, что каждый раз в начале года, числа 9 января, в СМИ начинается дискуссия о том, что что-то с этими праздниками надо делать. И мы тоже говорим, что что-то надо делать, потому, что уже надоело отдыхать, пора работать. И вот на этом фоне Минтруд пытается оценить: а что будет, если рабочую неделю сократить на один день. Плохо будет. Производительность труда упадет, и так далее, и тому подобное. Мне кажется, что Минтруд должен заниматься другими делами. Введением электронных трудовых, то есть, есть масса вопросов, требующих участия Минтруда. Последнее, где это необходимо – решение вопроса о четырехдневной рабочей неделе», - подчеркнул Герман Клименко, общаясь с НСН.

