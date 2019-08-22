Клименко: Робот Федор - российская «ответка» Илону Маску

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Минтруд обязали представить свою позицию по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.

Герман Клименко: «Каждый их нас помнит, что каждый раз в начале года, числа 9 января, в СМИ начинается дискуссия о том, что что-то с этими праздниками надо делать. И мы тоже говорим, что что-то надо делать, потому, что уже надоело отдыхать, пора работать. И вот на этом фоне Минтруд пытается оценить: а что будет, если рабочую неделю сократить на один день. Плохо будет. Производительность труда упадет, и так далее, и тому подобное. Мне кажется, что Минтруд должен заниматься другими делами. Введением электронных трудовых, то есть, есть масса вопросов, требующих участия Минтруда. Последнее, где это необходимо – решение вопроса о четырехдневной рабочей неделе», - подчеркнул Герман Клименко, общаясь с НСН.  

2

Робот Федор отправился в космос

Российский корабль «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом-космонавтом Федором выведен на околоземную орбиту. Перед запуском Федор повторил известную фразу первого космонавта Юрия Гагарина. «Готов. Поехали. Поехали», - сказал робот в момент отрыва ракеты-носителя от стартового стола.

Герман Клименко: «Роскосмос выслал «ответку» Илону Маску. Вы же помните, как Маск совершенно недавно запустил в космос автомобиль? Честно говоря, по осмысленности «ответок» и «приветок» Маск и Роскосмос стоят друг друга», - заявил он НСН

3

Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей

Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей. По сравнению с 2014 годом он вырос в три раза. Таких объемов в истории России еще не фиксировали. Причиной задолженности стал низкий уровень финансовой грамотности населения.

Герман Клименко: «Есть две версии трактовки этих данных. Первая, пессимистичная: причиной задолженности стал низкий уровень финансовой грамотности населения. Вторая: восстановление экономики идет, люди берут ипотеку, банки их кредитуют. Если сопоставить эту новость с новостью, которая была на прошлой неделе, где ЦБ заявил, что прибыль банков выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, скорее всего, придется склониться ко второй трактовке, к оптимистичной. Банки кредитуют, доходы у них растут, иначе, конечно, были бы проблемы», - заключил он в эфире НСН.   

4

Chrome и Mozilla встали на защиту граждан Казахстана от слежки со стороны властей

Разработчики Google Chrome и Mozilla Firefox обещают полностью лишить власти Казахстана возможности слежки за гражданами через браузеры. Они заблокировали сертификат, позволяющий силовикам расшифровывать и читать всё, что пишут пользователи, и надеются внедрить защиту от подобных программ.


Герман Клименко: «Конечно, разные государства по-разному контролируют своих граждан. Кто-то это делает лайтово, кто-то жестко. У нас есть примеры КНДР, у нас есть примеры Южной Кореи, Китая, Америки. Мне кажется, самое плохое дело – когда крупные корпорации откровенно вмешиваются в работу других государств. В данном случае, мы не знаем, насколько власти Казахстана хотят лишить граждан свободы слова, но мы точно знаем, что Google Chrome и Mozilla Firefox вмешиваются в дела другого государства. Мне кажется, это не очень хороший симптом во взаимоотношениях на международном уровне», - отметил Герман Клименко, общаясь с НСН.  

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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