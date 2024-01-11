В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся Ан-2
Самолет Ан-2 авиакомпании «Тува-Авиа» совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла из-за поломки. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram.
Инцидент произошел в четверг около 15.00 (11.00 мск). Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Кызыл – Кунгуртук. На борту находились девять пассажиров и два члена экипажа. Из-за неполадок оно вернулось в аэропорт вылета.
Проблемный Ан-2 отстранен от эксплуатации до выяснения обстоятельств происшествия. Проверку проводит Красноярская транспортная прокуратура и Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России.
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